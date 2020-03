Coronavirus: Ravetti (Pd), necessaria una cabina di regia

"Per fare il punto sui problemi e sulle possibili soluzioni nelle zone più colpite dal coronavirus, credo sia necessario istituire una 'cabina di regia' almeno provinciale. Suggerisco la convocazione settimanale in Prefettura dei vertici Istituzionali, dei sindacati e delle rappresentanze delle imprese e delle professioni". Lo afferma, in una nota, Domenico Ravetti, presidente del Gruppo Pd in Consiglio Regionale. "Sono troppi gli attori in campo con compiti assegnati da strutture nazionali e regionali - aggiunge Ravetti - va garantito un continuo contatto con tutti i livelli istituzionali e sociali in grado di svolgere un lavoro paziente di tessitura di rapporti e di intese, equilibrato e lungimirante, con un'attenzione costante a emergenti tensioni sociali e conflitti". Riferendosi poi alla Provincia di Alessandria, tra le zone più colpite dall'emergenza coronavirus, Ravetti aggiunge: "oltre ai sindaci, (nella nostra provincia potrebbero partecipare i 7 centri zona) e al presidente della Provincia, potrebbero intervenire i vertici Asl e Aso, il presidente dell'ordine dei medici e altri soggetti che hanno ruoli importanti come i sindacati e le rappresentanze delle imprese e delle professioni".