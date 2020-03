Coronavirus: Portas, più moduli che mascherine

"Quattro, forse cinque, moduli di autocertificazione, in un mese, per giustificare i movimenti degli Italiani. Ma non sono troppi? Speriamo sia l'ultimo! il governo rischia che gli Italiani perdano la pazienza: ad oggi ci sono più moduli di autocertificazione, che farmacie fornite di mascherine!". Lo dice Giacomo Portas, leader dei Moderati.