Catalfo: In decreto aprile risorse necessarie per Cig

Per la Cig "ci saranno tutte le risorse necessarie per coprirla mese per mese". "Abbiamo già il primo decreto di 25 miliardi, e più di 11 miliardi sul tema lavoro. Lo stanziamento che si prevede per il prossimo decreto è della stessa cifra con un'attenzione a tutti i lavoratori". Così la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo intervenendo a una trasmissione radiofonica.