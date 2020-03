M5s, gestione emergenza va resa più inclusiva

In Piemonte il Movimento 5 Stelle ha presentato in Commissione Sanità alcune proposte "per rendere più inclusiva la gestione dell'emergenza Coronavirus". Lo comunicano i consiglieri pentastellati Ivano Martinetti e Sarah Disabato, sottolineando di avere già avuto una risposta positiva dalla Giunta regionale. "Abbiamo chiesto - spiegano Martinetti e Disabato - di agevolare l'uso di strumenti telematici affinché i pazienti in isolamento possano mantenere un contatto con i propri cari. Si rende necessario inoltre che la Regione aderisca alla campagna nazionale 'Libera Puoi' promossa dal Dipartimento Pari opportunità della Presidenza Consiglio per sostenere le donne vittime di violenza durante l'emergenza facendo conoscere il numero gratuito 1522, che consente alle donne di mettersi in contatto le operatrici. E si dovrà valutare la possibilità di replicare l'iniziativa anche su scala regionale". "Ancora - aggiungono - abbiamo chiesto alla Giunta di rendere accessibili in lingua dei segni i numeri di emergenza regionale sul Coronavirus e le conferenze stampa dell'Unità di crisi. E abbiamo chiesto che la Regione agevoli la comunicazione a distanza tra medici di medicina generale e pazienti, per avviare il telemonitoraggio dei casi sospetti e in quarantena".