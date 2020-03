Cirio: ancora troppa gente in giro

"Tutto quello che potevamo chiudere, che dipendeva da noi, lo abbiamo fatto. Quello che purtroppo vedo è che c'è ancora troppa gente in giro e questo combinato disposto dei codici Ateco in deroga per chiudere le fabbriche con il meccanismo di filiera lascia ancora troppe realtà aperte". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a Radio Anch'io su Radio Uno. A questo proposito, Cirio ha osservato "io vieto a una persona di andare a fare la spesa in due perché sia da solo, poi abbiamo aziende con 300-400 dipendenti che magari lavorano a un metro di distanza e hanno la mascherina ma comunque frequenteranno uno spogliatoio, dei bagni, si spostano. Dobbiamo capire, altrimenti non ne veniamo fuori, che chi è uscito da questa crisi lo ha fatto perché ha avuto il coraggio di fermare tutto. Tutto non si può fermare e siamo d'accordo ma tutto il possibile si", ha concluso.