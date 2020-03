GIU' IL SIPARIO

Lockdown della cultura, persi 2,8 milioni in una settimana

Sono oltre un migliaio gli eventi annullati, 10mila biglietti rimborsati. Tutto il sistema in ginocchio per la serrata. Piano d'emergenza per il Teatro Regio. E sulla ripresa si allungano molte incognite: "Imprevedibile quale sarà la reazione del pubblico"

Due milioni e 800mila euro in meno per il mondo della cultura torinese. È questa la stima fatta dall'Osservatorio culturale Piemonte, audito questa mattina in commissione consiliare, che fa riferimento alla prima settimana di chiusura delle attività imposta dall’emergenza coronavirus, dal 24 febbraio al primo marzo, ma in prospettiva saranno decine e decine i milioni che perderà l'intero comparto. “Sono circa 500 i soggetti che in Piemonte hanno risposto al questionario – spiega Maria Giangrande, referente per le attività istituzionali e ricercatrice dell’Osservatorio –. A Torino abbiamo raccolto circa 200 risposte, la maggior parte sono associazioni, fondazioni, pubbliche amministrazioni, imprese sociali, cooperative, imprese individuali o free lance”. I numeri parlano chiaro: sono circa 1.100 gli eventi annullati, per 10mila biglietti rimborsati. "Per quanto riguarda i musei – precisano dall’Osservatorio – si contato 74 mila biglietti mancanti, per 500mila euro di incassi persi”. Più in generale, “le perdite legate all’attività delle scuole, al mancato affitto degli spazi e della caffetteria portano a una perdita totale che si aggira intorno al milione di euro”.

Il focus su spettacoli e teatri invece evidenzia una perdita da 750mila euro con 180 spettacoli annullati, 120 repliche slittate e 2.800 biglietti rimborsati. “È stata una rilevazione robusta destinata ad allargarsi nei prossimi mesi – commenta l’architetto Luca Dal Pozzolo, direttore dell’Osservatorio –. Anche nel momento in cui si potrà ripartire, nessuno potrà prevedere il comportamento degli utenti dopo una così lunga astinenza dalla vita pubblica quotidiana e pubblica”.

Durante la Commissione è stata anche affrontata la situazione del Teatro Regio che, ha ricordato l’assessora alla Cultura Francesca Leon “non è in difficoltà finanziaria da oggi. A bilancio abbiamo messo sempre le stesse risorse ora si dovranno valutare le entrate del Fus e altre risorse che arriveranno dal Mibac”. Leon ha quindi evidenziato che “accanto al calo degli ingressi ci sono anche stati costi di gestione inferiori, bisognerà quindi valutare i risparmi per l’attività ridotta”. L’assessora ha poi ricordato che l’ente lirico “andrà ad approvare il bilancio il 31 marzo. Un’azione – ha precisato – che non potrà andare a compimento perché il ministero non ha ancora nominato il revisore conti. In ogni caso ci sarà un Consiglio d'Indirizzo per valutare come portare avanti il piano che era stato approntato”. Quanto al personale del teatro, Leon ha spiegato che “in questo momento i lavoratori stanno consumando le ferie pregresse e la banca ore”.