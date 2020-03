Coronavirus non ferma parti, più nati al Sant'Anna di Torino

L'emergenza coronavirus non ferma le nascite al Sant'Anna di Torino. L'ospedale, primo in Italia per numero di parti, ha conosciuto un vero e proprio boom di nuovi nati. Dal 23 febbraio al 17 marzo i parti sono stati 462 rispetto ai 394 dello stesso periodo dell'anno scorso, con 478 nati rispetto ai 409 del 2019. Ben 69 bambini in più. Italianissimi i nomi più gettonati: Leonardo, Lorenzo, Gabriele e Mattia per i maschi, Alice e Matilde per le femmine. Per seguire a domicilio le sue pazienti nell'emergenza coronavirus, l'ospedale lancia "In contatto", un servizio di supporto telefonico e via mail per tutte le donne in gravidanza o in puerperio attivato dalla Psicologia Clinica della Città della Salute di Torino.