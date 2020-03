Coronavirus: Ascom, guida sulle regole per 17mila imprese

Ascom ha gestito dal 16 al 26 marzo più di 2000 richieste di assistenza e consulenza. Fra i temi più gettonati cassa integrazione, Fis, credito d'Imposta, bonus 600 euro, credito, contratti d'affitto. Lo rende noto l'associazione dei commercianti che ha messo a punto una guida, a cura degli Uffici Legislativi e Legali coordinati dall'avvocato Claudio Ferraro direttore Unaservizi. Uno strumento per muoversi fra legislazione statale e regionale in continuo aggiornamento. Il documento interessa una platea di 17mila imprese a Torino e provincia e si propone come "un aiuto nella non semplice serie di regolamentazioni da applicare" sottolinea l'avvocato Ferraro.