Le migliori app per passare il tempo

Tempo libero: solitamente nella vita di tutti i giorni ne abbiamo davvero molto poco. Le nostre giornate si dividono tra impegni lavorativi e familiari e spesso i momenti da dedicare a noi stessi tendono a scarseggiare. In questi giorni però tutte le nostre abitudini sono state rivoluzionate a causa dell’emergenza Coronavirus e stiamo vivendo una situazione a noi completamente sconosciuta che, all’improvviso, ha cambiato il modo di vivere di ciascuno di noi. La quotidianità così come la conoscevamo ha subito un brusco stop e ci siamo ritrovati con una grande quantità di tempo a disposizione che, sembra assurdo, non siamo in grado di gestire.

In soccorso arrivano pc, smartphone e soprattutto tantissime app che possono diventare i nostri migliori amici in queste lunghe giornate di riposo forzato.

Per navigare giorni interi sul proprio pc e usare contemporaneamente diverse applicazioni, per più tempo o più volte al giorno, è necessario disporre di una connessione impeccabile che ti consenta di trascorrere il tempo online facilmente e senza interruzioni accontentando anche le richieste e le necessità di chi vive con te. Questo potrebbe essere il momento giusto per scegliere, comodamente online, tra le offerte internet illimitato per la casa quella più conveniente e adatta a te. Sono davvero molte le ore che in questi giorni abbiamo da trascorrere in casa e avere un passatempo, qualcosa da fare online e non solo, diventa indispensabile per mantenersi attivi e non soccombere alla noia.

Tra le applicazioni più in voga figurano senz’altro quelle per allenarsi tra le mura domestiche ora che le palestre sono chiuse: tra tutte, Seven - 7 minuti di esercizi permette di mantenersi in forma in modo efficace e in pochissimo tempo (7 minuti appunto!).

Se non hai voglia di metterti ai fornelli e preferisci ordinare del cibo direttamente da casa, potrebbero fare al caso tuo le app che consegnano i pasti a domicilio come Just Eat e Deliveroo: potrai scegliere con calma i tuoi piatti preferiti e seguire il rider con la tua consegna fino alla porta di casa e provare ogni giorno se vuoi un pasto diverso.

Durante questa lontananza forzata ti mancano amici e parenti? Houseparty è il social network che ti permette di fare videochiamate con le persone che ami, sentendole sempre vicine, anche se sono lontane, in questo modo soffrirai meno la loro mancanza e questo periodo passerà più velocemente.

Le applicazioni sono un alleato prezioso anche per i più piccoli! Sono infatti numerosi i giochi che puoi trovare negli store, sia gratuiti che a pagamento, per far giocare tuo figlio e fare in modo che non si annoi. Lego Life, l’app dedicata al mondo degli omini Lego è al momento tra le più scaricate per le sue infinite funzioni e per la sua grande capacità di far divertire con pochi semplici clic.