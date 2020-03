Coronavirus: Torino "disciplinata", solo 3% viola misure

A Torino i controlli sul rispetto delle norme per il contenimento dell'emergenza Coronavirus "danno riscontri positivi e i numeri ci dicono che c'è una città che sta rispondendo bene". A dirlo la sindaca Chiara Appendino, ospite di una trasmissione televisiva. "Ieri su più di 590 esercizi commerciali controllati solo uno è stato sanzionato - riferisce la prima cittadina -, mentre per quel che riguarda le persone controllate è stato sanzionato il 3%, due giorni fa era il 5%". "Purtroppo c'è sempre una minoranza che è irresponsabile che non risponde o continua a trasgredire le regole", osserva ancora Appendino, che oppone un fermo "no" 'caccia all'untore'. "Il mio invito ai torinesi - dice - è di rivolgersi alle forze dell'ordine e denunciare dove necessario, ma non facciamolo noi singolarmente perché abbiamo bisogno di unità e compattezza in questo momento".