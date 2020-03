Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, sabato 28 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2199m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata caratterizzata da alternanza tra sole e nubi, più presenti lungo i rilievi ma senza precipitazioni. Clima meno freddo a tutte le quote, con temperature in generale rialzo sia nelle minime che nelle massime. Venti deboli.