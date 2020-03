EMERGENZA SANITARIA

Ospedale d'emergenza alle Ogr

Si teme un'escalation di malati e l'Unità di crisi cerca strutture in grado di sopperire alla carenza di posti letto. Per il complesso ex industriale, recentemente trasformato in polo culturale, si tratta di una nuova riconversione

Trasformare le Ogr, a Torino, in presidio sanitario per far fronte alle esigenze sanitarie dell’epidemia da Coronavirus. È il progetto che, secondo quanto appreso, sta maturando tra i responsabili dell’Unità di Crisi e della Protezione civile. I primi accertamenti sono già cominciati. L’ex complesso delle Ogr-officine grandi riparazioni è stato riconvertito, alcuni anni fa, in polo culturale. Uno spazio considerato particolarmente interessante, secondo le prime notizie, è la cosiddetta “Sala grande Fucine”, che si presta a ospitare centinaia di posti letto da dedicare alla degenza e alla terapia subintensiva. Lunedì verrà fatto il punto e si deciderà sulla base dei rilievi tecnici effettuati.

Come noto, le Ogr sono una delle ultime testimonianze del passato industriale di Torino: un complesso che si estende su un’area complessiva di 35mila metri quadrati, riqualificato dalla Fondazione Crt che, con un investimento di 100 milioni di euro, ne ha fatto un centro di innovazione culturale. Mostre, spettacoli e convegni hanno preso il posto del rumore degli scalpelli con cui sin dal 1885 si riparavano i treni. Ad occuparsi della possibile trasformazione di questo spazio in presidio sanitario, per far fronte all’emergenza coronavirus, è l’Unità di crisi coordinata dal commissario Vincenzo Coccolo, che per questo dossier si avvale della collaborazione di Antonio Rinaudo, magistrato in pensione e consulente giuridico della task force. Prima delle Ogr, secondo quanto è trapelato in mattinata dal quartier generale di corso Marche, era stato preso in considerazione anche l’Oval, padiglione fieristico costruito per le gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali del 2006 nella zona del Lingotto. Questa ipotesi sembra però essere stata scartata.