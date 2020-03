Coronavirus: allarme case riposo, due morti nell'Astigiano

Due ospiti della casa di riposo Villa Serena di Moncalvo, nell'Astigiano, sono morti per complicanze dovute al coronavirus, dopo il loro ricovero negli ospedali di Asti e Casale Monferrato (Alessandria). Lo scrive il sindaco di Moncalvo, Christian Orecchia, sulla pagina Facebook del Comune. "La cittadinanza intera si unisca al dolore di queste famiglie in questa tragica circostanza". "Ieri - prosegue - l'assessore alla Sanità del Piemonte ha annunciato che verranno fatti test sierologici a tappeto a tutte le case di riposo della Regione - aggiunge - e possiamo solo sperare che questo si concretizzi il prima possibile". I casi conclamati attivi nel Comune astigiano sono sei, ai quali si aggiungono tre decessi (due dei quali in rsa), ma non si registrano nuove quarantene.