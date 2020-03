Coronavirus: vittime in Piemonte sono 617, 41 i guariti

Sono 19 i decessi di persone positive al coronavirus comunicati questa mattina dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Supera quindi quota 600 il totale delle vittime dall’inizio dell'emergenza: sono 617. I contagi sono 7.671, 439 le persone ricoverate in terapia intensiva. Sale il numero dei guariti: sono 41. Altri 162 sono "in via di guarigione": risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e attendono ora l'esito del secondo.