Portas (Iv): Italiani a rischio povertà, Conte faccia presto

“Dalla prossima settimana gli italiani che non percepiscono alcun reddito devono poter ricevere aiuti economici in modo semplice e veloce. Lo chiediamo a Conte. D’altronde lo Stato ha i dati dei conti correnti bancari e postali degli italiani”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, deputato indipendente di Italia Viva. “Il rischio è che le persone non abbiano i soldi per fare la spesa, per comprarsi da mangiare. Non tutti possono aspettare”, conclude Portas.