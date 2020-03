Terremoti: breve evacuazione casa cura Pinerolese, no danni

Gli ospiti di una casa di cura a Buriasco (Torino) sono stati evacuati stamani dopo la scossa di terremoto che è stata avvertita nel Pinerolese. Il complesso era stato ricavato da una ex costruzione agricola. I vigili del fuoco non hanno riscontrato danni alla struttura e in breve la situazione è tornata alla normalita'. Alla centrale operativa di Torino, finora, non sono giunte altre segnalazioni.