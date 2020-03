Coronavirus: Piemonte apre ospedale Verduno, domani operativo

Diventa operativo domani, in Piemonte, il nuovo ospedale di Verduno (Cuneo). Il governatore della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, effettueranno nel pomeriggio l'ultimo sopralluogo alla struttura che, dopo un cantiere di quindici anni, anticipa di qualche settimana l'apertura per far fronte all'emergenza coronavirus. Sono una trentina i posti letto subito disponibili, con la struttura che verrà implementata passo dopo passo. E sempre domani dovrebbe iniziare l'allestimento del presidio sanitario all'interno delle Ogr, le Officine grandi riparazioni utilizzate negli ultimi anni come polo culturale.