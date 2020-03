Pd Piemonte: serve tampone per tutti i sanitari

"Ampliare l'esecuzione dei tamponi anche a tutto i sanitari ospedalieri e del territorio asintomatici per tutelare colleghi, familiari e i pazienti ricoverati o in carico per altre patologie" e "a tutti coloro che vengono ricoverati e dimessi dagli ospedali". Lo hanno chiesto Paolo Furia e Maria Peano, rispettivamente segretario piemontese del Pd e responsabile Sanità del partito in Piemonte. "Fare il tampone al personale sanitario sintomatico non è sufficiente, - hanno aggiunto i due esponenti dem - purtroppo stiamo imparando che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione del Covid-19 perchè si riempiono rapidamente di malati infetti che contagiano i pazienti e gli operatori non infetti". "Le ambulanze e il personale sanitario diventano rapidamente dei vettori essendo portatori asintomatici della malattia senza alcuna sorveglianza", hanno aggiunto Furia e Peano. "I Medici di Medicina Generale, ma aggiungiamo chi non viene citato ma svolge un prezioso servizio sul territorio, i Pediatri di libera scelta, gli operatori dei Dipartimento di Salute Mentale e della Psicologia, del Dipartimento materno infantile (Npi e Consultori), dei Serd, ma anche le Unità di Continuità Assistenziale dei Distretti Sanitari (guardie mediche e infermieri territoriali), che si fanno carico dei pazienti sul territorio e a contatto con i loro familiari, devono essere costantemente sorvegliati al pari degli altri", sono le categorie secondo Furia e Peano a cui andrebbe esteso il tampone.