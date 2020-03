Coronavirus: Icardi, Verduno sgraverà ospedali al collasso

La Regione Piemonte attiverà a Verduno "ulteriori letti per sgravare gli ospedali che in questo momento sono al collasso". Lo precisa Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità, spiegando che nel nuovo ospedale da oggi verranno ricoverati "quei pazienti che hanno già superato la fase acuta per curarli fino alla guarigione, con l'avvertenza di avere una sub-intensiva e una intensiva pronti per eventuali ricadute o rischi che dovessero ripresentarsi". "Abbiamo assunto oltre 1.100 persone tra medici e infermieri, abbiamo i militari che ci sostengono e che ci danno una mano - sottolinea ancora Icardi -. La difficoltà vera è quella di trovare il personale, già raro prima, specializzato in anestesia e rianimazione, sia medici che infermieri. Con le nuove assunzioni - conclude l'assessore Icardi - cercheremo anche di colmare le lacune anche nelle case di cura dove purtroppo soggiornano i soggetti più deboli e più fragili".