Pioggia e neve a 400 metri, maltempo finirà già domani

Piogge, soprattutto a nord del Po, qualche nevicata possibile anche a 4-500 metri di altitudine, ma la perturbazione, con aria fredda arrivata nelle scorse ore dalla Scandinavia, in Piemonte sarà di breve durata e con precipitazioni meno intense di quanto era stato ipotizzato in uno dei possibili scenari tracciati venerdì scorso. E' prevalsa quindi una evoluzione meteorologica che ha spostato il minimo freddo in quota più a ovest rispetto alle Alpi, spiega Smi (Società Meteorologica Italiana) sul portale NImbus. Il tempo dovrebbe migliorare già domani, comunque il giorno più freddo, con un ritorno a temperature massime di 15-20 gradi nella seconda parte della settimana. Le precipitazioni più abbondanti finora registrate dalla rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) a Oropa, 30.6 millimetri di pioggia, Fobello (Vercelli), 29, Piedicavallo (Biella) e Traversella (Torino) 28.6, Valstrona (Verbano-Cusio-Ossola) 26.2. Nel Cuneese 20.8 mm a Barge; nel centro di Torino fino alle 10 misurati 8.2 mm di pioggia.