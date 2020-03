Magliano, spesa "sospesa" ci sia anche a Torino

Spesa sospesa anche a Torino, "una misura utile e urgente alla luce del crescente numero di famiglie che si stanno trovando in drammatica difficolta' e visti i sempre più frequenti casi di odiose speculazioni sui prezzi". E' la proposta del capogruppo dei Moderati in Comune, Silvio Magliano, che chiede di "garantire e regolare la possibilità, per chi può e desidera farlo, di acquistare e lasciare "sospesi" prodotti, alimentari e non solo, che potranno poi essere consegnati alle persone che si trovano in condizioni di immediato bisogno". Magliano evidenzia che "se l'emergenza alimentare è in questo momento arginata grazie alla preziosa opera di tante associazioni, oltre al cibo cominciano a esserci altri bisogni, quali l'acquisto di prodotti per la pulizia della casa e per la cura della persona. Dobbiamo pensare anche a questo". L'esponente dei Moderati sottolinea poi che "sono tanti i cittadini che mi stanno chiedendo informazioni sulla possibilità di compiere un atto di generosità verso persone meno fortunate. Ogni azione che vada a sommarsi ai buoni spesa che saranno forniti dallo Stato tramite i Comuni - aggiunge - è oggi la benvenuta".