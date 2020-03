Newlat acquista maggioranza Centrale latte Italia

Newlat ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto della partecipazione di maggioranza in Centrale del latte di Italia pari al 46,2%. Lo rende noto un comunicato congiunto con Finanziaria centrale del latte di Torino, con quest'ultima che reinvestirà in Newlat Food con una partecipazione del 5,3%. Newlat lancerà un'Opa allo stesso prezzo di acquisto di un euro e 0,33 azioni ordinarie di Newlat Food per ciascuna azione Centrale del latte.