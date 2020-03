Coronavirus: Ronzulli, bene Cirio, agire subito

"Bene Cirio! L'emergenza va affrontata con determinazione e celerità, senza i lacci e lacciuoli normalmente imposti dalla burocrazia. Per ripartire subito serve coraggio, la possibilità di saltare alcuni passaggi formali ma non necessariamente sostanziali e la capacità di dare risposte immediate, sia per affrontare la crisi sanitaria che per fronteggiare quella economica. La richiesta di poteri straordinari avanzata dal governatore del Piemonte va in questa direzione e certamente produrrà effetti concreti nel breve periodo, come questa emergenza richiede". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.