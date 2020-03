Coronavirus: O. Napoli, bene Cirio, sì al modello Morandi

"Saluto con soddisfazione la presa di posizione del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che intende chiedere, con il sostegno del Consiglio regionale, strumenti speciali al governo per poter operare secondo il "modello Morandi" di Genova. È esattamente quanto ho cercato di spiegare ieri criticando la richiesta profondamente sbagliata di nominare un commissario ad hoc avanzata dalla collega Porchietto e difesa da qualche settore dell'industria". Lo afferma Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera. "Il "modello Morandi" che vede il presidente Toti e il sindaco Bucci agire con poteri speciali e con molti affidamenti in deroga, è l'ultima trincea rimasta alla politica per difende le proprie prerogative. Il commissario chiamato a coordinare la ripresa economica si trasformerebbe inevitabilmente nel commissariamento della politica, nella sua deresponsabilizzazione e asservimento. La buona politica non può lasciarsi commissariare e chi lo pensa non ama la politica", conclude.