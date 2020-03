Torino, sospese due rate Tari per le famiglie

Le prime due rate dell'acconto Tari per le utenze domestiche di Torino, con scadenza 30 aprile e 29 maggio, sono state sospese. Lo ha deliberato, oggi, la Giunta comunale di Torino nell'ambito delle misure per far fronte all'emergenza Coronavirus. Sospeso anche il pagamento delle rate in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio, per contribuenti in difficoltà nel rispettare i piani rateali in corso a causa dell'emergenza. Ai versamenti effettuati oltre le scadenze non saranno applicati sanzioni, interessi e oneri aggiuntivi.