Montaruli (FdI), in molte rsa mancano tamponi

"Si dia massima priorità a testare tempestivamente tutti gli ospiti e gli operatori delle Rsa piemontesi perché ogni giorno di ritardo mette in pericolo la vita di tanti anziani e rischia di falsare i dati effettivi sulla diffusione dell'epidemia". È l'appello lanciato da Augusta Montaruli e Maurizio Marrone, parlamentare e capogruppo regionale di Fratelli d’Italia. "Abbiamo sempre sostenuto sin dal principio dell'epidemia la necessità di effettuare tamponi a tappeto sull'esempio della Corea, seguito già dalla Regione Veneto - dicono i due esponenti di FdI - siamo soddisfatti che questa linea sia stata abbracciata anche in Piemonte, quantomeno partendo dalle residenze sanitarie per anziani, ma purtroppo in numerose strutture i test Covid-19 non sono ancora arrivati, nonostante l'annuncio risalga a venerdì scorso".