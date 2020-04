Trasporti: Gariglio, 30 mln a Torino per nuovi mezzi tpl

"Torino potrà beneficiare di 30 milioni di euro per rinnovare il parco macchine del trasporto pubblico locale. Si tratta di investimenti che consentiranno l'acquisto di veicoli elettrici, ad idrogeno e metano, che potranno garantire un servizio funzionale per l'utenza e contribuire a ridurre le emissioni di gas nocivi. Ringraziamo il governo e il ministro De Micheli per l'attenzione rivolta al nostro territorio". Così Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera, sulle risorse che il decreto interministeriale sulla mobilità sostenibile ha disposto per il capoluogo piemontese.