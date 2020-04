Bilancio Comune Torino, via libera a variazione

Via libera della commissione Bilancio per l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Torino della seconda variazione al piano finanziario 2020. Un provvedimento che era stato predisposto prima dell'emergenza Coronavirus, ma che è stato aggiornato alla luce degli interventi del Governo per fronteggiare la situazione emergenziale. La delibera iscrive a Bilancio i 400 mila euro previsti dal decreto del 17 marzo che consentiva ai Comuni di procedere alla sanificazione di luoghi aperti al pubblico. Oltre alle spese per l'emergenza, sono stati inseriti anche gli 828 milioni assegnati a Torino per avviare i lavori della metro 2, 50 previsti per il 2020, 80 per il 2021, 150 per il 2022, 200 per il 2023 e a seguire il resto del finanziamento, fino al 2032. Previste, infine, risorse per la manutenzione di alcuni edifici scolastici e per l'adeguamento dell'anagrafe di via Giulio e di Palazzo Civico alle norme antifortunistiche e di prevenzione incendi. L'assessore al Bilancio Sergio Rolando ha annunciato che, per tutto il periodo di emergenza, "considerato il susseguirsi di interventi del Governo, sarà necessario prevedere una variazione di bilancio a settimana".