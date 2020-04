Presti che è tardi

Dicono che… la nomina di Pietro Presti a coordinatore straordinario per l’emergenza Coronavirus per la provincia di Vercelli suoni come un avviso di sfratto per la direttrice dell’Asl, Chiara Serpieri. Non è un mistero, infatti, che il deputato leghista Paolo Tiramani ne abbia più volte chiesto la testa e ora, approfittando, delle difficoltà mostrate in questo frangente dal vertice dell’azienda sanitaria (a partire dalla gestione dei soggetti in quarantena), abbia colto l’occasione per chiedere a Luigino Icardi un rincalzo di peso. Nonostante Presti venga considerato politicamente vicino a Forza Italia, pur di non sentire più le lamentele di Tiramani e del consigliere regionale Alessandro Stecco, l’assessore, almeno in questo caso, non ha badato al bilancino politico.