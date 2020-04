Grimaldi (Luv)a Cirio, si usino bene poteri normali

"Non sapete esercitare i poteri normali e ne chiedete di speciali": così il capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale, Marco Grimaldi, commenta la richiesta di poteri speciali per gestire le conseguenze dell'emergenza Coronavirus che il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, farà al Governo. "Una Giunta che fatica a esercitare i poteri normali - afferma Grimaldi - ne chiede di speciali. Il Consiglio regionale di ieri è stata un'altra giornata persa senza un voto. Nel momento peggiore della nostra storia, ogni Asl si muove diversamente, la Giunta tratta pezzi del sistema socio-sanitario, ovvero Rsa e carceri, come corpi estranei e chiede pieni poteri per gestire il dopo crisi". "Cirio - aggiunge - ha invocato il 'modello Genova' applicato al Ponte Morandi, ma è un esempio sbagliato: la crisi legata al Covid-19 non è il dramma di una sola città. E poi mi chiedo: la nostra burocrazia è forse più rapida di quella dello Stato? E' chiaro che nei momenti di choc economico le organizzazioni criminali sono le prime ad approfittarne? Dobbiamo proprio ricordare che l'ex assessore alla sburocratizzazione si trova in carcere? Non abbiamo sentito quasi nulla sulla fase 2 e sui futuri meccanismi di prevenzione 'start and stop'. Prima di chiedere poteri speciali bisognerebbe avere delle idee chiare sul futuro e lavorare intensamente al fianco dello Stato e dei Comuni".