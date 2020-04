Mancano mascherine, esposto in Procura infermieri

Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri Italiani e delle professioni sanitarie, ha depositato al tribunale di Ivrea un esposto che denuncia la carenza di dispositivi di protezione individuali, necessari per fronteggiare l'emergenza Coronavirusall'Asl TO4. "Siamo giunti alla dolorosa decisione di presentare un esposto in Procura - spiega il segretario regionale piemontese del Nursing Up Claudio Delli Carri - per chiedere ai magistrati di verificare se vi siano stati comportamenti che abbiano violato la legge e messo a rischio l'incolumità degli infermieri e degli operatori, perché dopo settimane e settimane di denunce e richieste di intervento, nulla è mai cambiato". "C'è una grave carenza di dispositivi di protezione, tutti, dalle mascherine ai camici, che non è mai cambiata. Rimane - aggiunge - una grave carenza di personale che non è stato implementato. Non c'è mai stata chiarezza sul numero reale di dipendenti che siano risultati postivi o meno. Mancano persino gli strumenti, come i termometri per agire sui pazienti. Se si considera che l'allarme per il coronavirus è partito a gennaio, ciò è inaccettabile". "Siamo stanchi di procedure non chiare - conclude Delli Carri - di giornate in cui siamo costretti a rischiare di ammalarci, di far ammalare i nostri cari se torniamo a casa, senza avere dall'azienda un minimo di sostegno".