Assessore scuola Piemonte, incontro 7 aprile è tardi

"Sono contenta che il ministro abbia risposto alla nostra richiesta e mi rallegro che dica che il dialogo e il confronto sono importanti. Certo, mi sembra che la data fissata del 7 aprile sia un po' troppo avanti, a più di un mese dalla chiusura delle scuole". Così l'assessore all'istruzione del Piemonte Elena Chiorino sulla convocazione da parte della ministra Azzolina di un incontro il prossimo 7 aprile con gli assessori regionali. "Ora l'importante - aggiunge - è che in quella data ci sia un piano dettagliato ed operativo, anche per consentire alle regioni di agire. Non si può andare oltre. Ci sono diversi aspetti, tra cui anche quello relativo all'edilizia scolastica, che attendono delle risposte. Bene allora questa disponibilità - conclude - ma ci aspettavamo un dialogo prima come c’è stato con tutti gli altri ministri".