Azienda avvia produzione valvole 3D respiratori

L'azienda è chiusa, ma in questo periodo ha avviato la produzione di valvole per respiratori ospedalieri. La “M and M” di Pianezza (Torino), specializzata in prototipi in lamiera per carrozzerie, può produrre 70 pezzi alla settimana di valvole “copiate” con la tecnologia dalle maschere da sub di Decathlon e destinate ai respiratori per la cura sub-intensiva delle persone colpite da coronavirus. Lo spiegano i due soci fondatori dell'azienda piemontese, Sandro Pillon e Mariella Maiorano. "Abbiamo raccolto l'appello lanciato in televisione nei giorni fa dalla DR Automobiles di Isernia, azienda costruttrice di auto, che cercava collaboratori per questo tipo di produzione, per altro già certificata dalla locale Asl. Siamo felici di poter contribuire, ovviamente gratuitamente, a produrre dispositivi che possano aiutare le persone malate e gli ospedali che di loro si stanno curando". L'unica produzione in atto alla M and M è quella delle valvole per i respiratori. "Ci hanno chiesto di produrne il massimo numero possibile - aggiungono Pillon e Maiorano - ed è quello che stiamo cercando di fare. Abbiamo impegnato a pieno regime una macchina in 3D, che per altro non ha bisogno di supporto umano, e che può produrre 70 valvole alla settimana".