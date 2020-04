Cordino sanitario

Dicono che… finita l’emergenza coronavirus Domenico Ravetti potrebbe essere costretto a lasciare la guida del gruppo Pd di Palazzo Lascaris. Già di indole non particolarmente battagliera, non a caso soprannominato “Forlani”, al politico alessandrino viene rimproverata un’eccessiva condiscendenza verso la giunta Cirio, posizione che in più occasioni è parsa di vera e propria arrendevolezza. Una linea di “responsabilità istituzionale” ersaltata in questi giorni di “concordia sanitaria”, che però, a detta di alcuni colleghi e di qualche parlamentare, sarebbe pure controproducente. Non solo, come si è visto durante la discussione del bilancio, al Pd non è stato concesso neppure uno straccio di bandierina, ma è stato pure perculato dal capogruppo della Lega Alberto Preioni. E ciò è davvero troppo.