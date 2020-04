Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 3 aprile, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1746m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un campo di alte pressioni favorisce condizioni in prevalenza soleggiate su tutte le regioni di Nord Ovest. Da segnalare solo qualche innocua nube a evoluzione diurna. Il clima torna ad essere più gradevole durante le ore diurne con massime generalmente comprese tra 16 e 19 gradi in pianura, ancora un po' freddo all'alba. Venti deboli.