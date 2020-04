Mattioli (Confindustria): riaprire dopo Pasqua o il Paese muore

"Per riaprire bisogna fare discorsi diversi da regione a regione a secondo dell'entità del contagio. Bisognerebbe fare molti più tamponi, insomma massificare la prevenzione, dopodiché riaprire subito dopo Pasquetta. Ogni settimana che passa perdiamo posti di lavoro e rischiamo di non riaprire. Andiamo avanti con le autocertificazioni poi puniremo chi sgarra, le scadenze tributarie rinviamole di 4-5 mesi. Se non facciamo così il Paese prima muore di coronavirus, poi per la mancanza di posti di lavoro". Così Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria, a una trasmissione radiofonica.