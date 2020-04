Droni in volo su Torino, controlleranno parchi

Droni per controllare il rispetto delle misure anti coronavirus. Da oggi pomeriggio, e per tutti i fine settimana, supporteranno anche a Torino le forze dell'ordine, in particolare nel monitoraggio dei parchi Pellerina e Colletta e lungo il Po. La decisione, assunta nell'ultimaa riunione del Comitato ordine pubblico e sicurezza, è stata formalizzata da una specifica ordinanza del questore. Dal venerdì alla domenica, i velivoli della Drone Unit della polizia municipale si alterneranno a quelli del Comando provinciale dei carabinieri per visionare dall'alto le aree verdi, verificare eventuali violazioni e, nello specifico, controllare che non si creino assembramenti. "Con l'impiego di questo tipo di risorsa, sviluppata in linea con la vocazione all'innovazione della Città - sottolinea l'assessore Marco Pironti - ci poniamo l'obiettivo di migliorare il monitoraggio in ambito urbano, a maggiore garanzia della sicurezza dei cittadini. L'uso di velivoli a pilotaggio remoto offre un doppio vantaggio, la capacità di coprire un'area più vasta di osservazione e di liberare parte delle risorse umane impegnate nei servizi di monitoraggio per destinarle ad altre funzioni di supporto alle attivit svolte nell'attuale contesto di emergenza".