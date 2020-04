Autotrasporto Piemonte minaccia stop

Il sistema della logistica e dell'autotrasporto di Torino e del Piemonte rischia il default e si profila la possibilità di proteste autonome e improvvisate che metterebbero a rischio la distribuzione dei generi alimentari. Lo sostiene la Fai Torino, la federazione degli autotrasportatori di Confcommercio, che parla di una calo dei fatturati superiore al 50%. "Un blocco dell'autotrasporto, anche per i settori indispensabili, è un problema che non possiamo permetterci in questo momento così delicato" sottolinea Enzo Pompilio, presidente di Fai Torino.