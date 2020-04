Carabinieri sequestrano impianto trattamento rifiuti

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un impianto di trattamento rifiuti di Borgomanero. La ditta era stata sottoposta, a dicembre, a una serie di controlli ed era emerso che ingenti quantitativi di rifiuti - elettrodomestici dismessi, rifiuti ferrosi e di altro genere - venivano raccolti al di fuori delle aree autorizzate e non risultavano gestiti in maniera conforme alle prescrizioni autorizzative. Il titolare era stato denunciato. Ora il Gip del Tribunale di Novara ha disposto il sequestro preventivo di tutto l'impianto, che sorge in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Al titolare era stato anche contestato quest'ultimo reato. Al momento del sequestro, i carabinieri forestali hanno riscontrato il ripristino, da parte del proprietario, dello stato dei luoghi per gran parte delle aree dell'impianto utilizzate illecitamente.