Coronavirus: Nursind, occhio a polveriera psichiatria

Nell'emergenza Coronavirus, il Nursind sollecita le autorità a non tralasciare la psichiatria, che altrimenti rischia di diventare "un'altra polveriera". "Il depauperamento delle risorse professionali nell'era del Coronavirus - spiega il segretario regionale Francesco Coppolella - si sta facendo sentire anche sulla psichiatria. La chiusura di molti centri di salute mentale negli anni ha tolto punti di riferimento a chi soffre di disturbi psichiatrici. Molti pazienti hanno necessità di terapie giornalmente o in alcuni giorni della settimana e per questo devono uscire di casa e recarsi nei centri di salute mentale, che ormai non sono più così vicini. Altri hanno necessità di terapie a domicilio. Serve un monitoraggio costante sui gruppi appartamento dove molti vivono, creando una unità di sorveglianza". "Non ci sembra - afferma - che si sia posta molta attenzione al riguardo e non vorremmo che si aprisse un altro fronte di crisi. Servono dispositivi di protezione per il personale e i pazienti. Si devono riorganizzare i servizi in tutti i distretti precedentemente chiusi. E serve una unità di crisi e gestione post emergenza. Auspichiamo - conclude - che si intervenga preventivamente e non quando è troppo tardi".