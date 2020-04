Coronavirus: a Sestriere nessun nuovo caso di contagio

"A Sestriere nessun nuovo caso di positività al Covid-19: tutti i pazienti segnalati dall'Asl hanno terminato la quarantena". Lo annuncia il sindaco, Gianni Poncet. "Al termine di questa settimana - sottolinea Poncet - non si sono registrati nuovi casi positivi di Coronavirus, e soprattutto da venerdì 3 aprile tutti i pazienti segnalati dall'Asl hanno terminato la loro quarantena. Ora dobbiamo continuare a rispettare le regole restando a casa, usufruendo dell'ottimo lavoro dei Carabinieri e della Polizia Municipale a cui rivolgo un plauso per l'encomiabile attività di controllo nell'arginare gli spostamenti". "Questa attività - sottolinea - sarà intensificata in concomitanza del weekend e del periodo di Pasqua". Poncet ringrazia le attività commerciali e farmaceutiche e il medico di base, perché "con il loro lavoro stanno garantendo la sopravvivenza della popolazione", e i volontari della Protezione Civile e del Soccorso Alpino, "che si sono attivati per portare mascherine, forniture alimentari e farmaceutiche a chi ne aveva bisogno".