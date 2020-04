Coronavirus: case riposo, è emergenza anche nell'Astigiano

Allarme coronavirus anche nelle case di riposo della provincia di Asti. La situazione più grave, al momento, sembra essere quella delle strutture di Moncalvo, Villa Serena e Fondazione Gavello, dove si sono registrati rispettivamente sei e sette decessi. "Abbiamo la certezza che di questi, quattro siano attribuibili al coronavirus" precisa Christian Orecchia, sindaco di Moncalvo. Nel comune del Monferrato astigiano ci sono 17 positivi conclamati, "quattro di questi riconducibili alle case di riposo - afferma il primo cittadino - e due sono oss delle strutture per anziani". E' invece sotto presidio sanitario la Casa di Riposo Sereni Orizzonti di Rocchetta Tanaro, spiega il sindaco Massimo Fungo. Due i decessi sospetti tra i 39 ospiti della struttura e nove gli anziani in attesa di ricovero con sintomi riconducibili al coronavirus. "Abbiamo concordato con l'Unità di crisi - spiega il sindaco - un presidio medico infermieristico interno, che non è ancora arrivato". Intanto gli operatori sanitari in servizio sono in isolamento volontario all'interno della Casa "per garantire l'assistenza" agli anziani.