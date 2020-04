Canelli (Anci), bene Cdp su mutui ma fare di più

Il responsabile Finanza Locale dell'Anci Alessandro Canelli, sindaco di Novara, approva la rinegoziazione dei mutui degli Enti territoriali annunciata dalla Cassa Depositi e Prestiti ma, afferma - "non basta, occorre fare altro". "E' una misura molto importante - dice Canelli - che va nella direzione giusta, quella di dare la possibilità ai Comuni di affrontare meglio i prossimi mesi. I sindaci potranno recuperare risorse importanti da reinvestire sui territori per garantire la tenuta sociale delle città. Grazie a questa misura, gli Enti locali non dovranno corrispondere a Cdp le rate dei mutui in scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre ma soltanto gli interessi. La durata di molti dei mutui esistenti si allungherà quindi automaticamente". "Tutto questo - ammonisce però Canelli - non basterà per far fronte all'emergenza: tantissimi Comuni non hanno più entrate e stanno sostenendo costi enormi. Bisognerà fare qualcos'altro, come rimodulare il Fondo crediti dubbia esigibilità e chiedere nuove risorse allo Stato, in particolare per far fronte alle crescenti esigenze nel sociale e nel welfare".