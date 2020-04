Meteo: cieli poco nuvolosi, clima primaverile

A Torino oggi, lunedì 6 aprile, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1901m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: nuova giornata di tempo stabile e soleggiato sul Nordovest. Poche le nuvolose, specie a ridosso delle Alpi occidentali. Clima ormai pienamente primaverile, complice anche un rialzo graduale dei valori minimi notturni. Massime prossime ai 20°C un po' ovunque in pianura. Venti deboli.