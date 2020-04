Gay Pride, annullata parata del 20 giugno

Non ci sono le condizioni per svolgere la parata del 20 giugno. Nella stessa data organizzeremo un flash mob all'insegna dell'arcobaleno che travolga tutta la città". Ad annunciarlo il coordinamento Torino Pride, che ha deciso di annullare la tradizionale parata, che sarà organizzata "quando ci saranno i presupposti per poterlo fare in sicurezza e con tutte le caratteristiche che da sempre caratterizzano la manifestazione simbolo dell'orgoglio Lgbtqi". Simbolicamente il 20 giugno verrà però organizzato un flash mob "all'insegna dell'arcobaleno". "Il nostro auspicio è di travolgere Torino - dice Giziana Vetrano, coordinatrice Torino Pride - speriamo che tutti i balconi della città possano vestirsi di arcobaleno. Che la gente possa esprimere la propria gioia come e dove può. Vorremmo che in quella giornata il municipio, le case, il palazzo della Regione e le pagine social delle cittadine e dei cittadini potessero esporre un riferimento rainbow". Il coordinamento Torino Pride ha anche deciso di attivare una campagna per acquistare 10mila mascherine per gli operatori e le operatrici della sanità della Città della Salute di Torino".