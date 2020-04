Grattacielo Piemonte: Radicali, trasferimento? Nel 2022

"Il Consiglio regionale delibera di approvare il trasferimento dei dipendenti della Regione nel nuovo grattacielo nel secondo semestre di quest'anno, mentre se tutto andrà bene sarà nel 2022. Era già successo sotto la Giunta Chiamparino ma non è un'attenuante". Lo afferma Giulio Manfredi, esponente dei Radicali. "Nei mesi scorsi - dice Manfredi - l'assessore Andrea Tronzano aveva comunicato al Consiglio regionale che la nuova sede unica sarebbe stata completata entro il 2020 e che i dipendenti sarebbero stati trasferiti nel 2021, dopo il collaudo estivo e quello invernale. E ora è arrivato il Coronavirus, e ricordo che nella sede unica saranno stipati duemila dipendenti regionali in 40 piani e che gli spazi saranno organizzati in modalità open space, con moduli da 30/40 postazioni di lavoro per ogni piano. Sarà perciò opportuno che il trasferimento dei dipendenti, degli assessorati e del presidente della Giunta regionale avvenga quando saremo sicuri di avere debellato completamente il Covid-19". "Intanto - rinmarca - la pagina web della Regione dedicata al grattacielo continua a non essere aggiornata. Mi auguro che, ormai superata positivamente la quarantena per il Coronavirus, l'assessore Tronzano trovi il tempo per far pubblicare l'aggiornamento sulle bonifiche, per relazionare in Consiglio regionale sullo stato dei lavori alla luce dell'emergenza Covid-19".