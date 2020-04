Buoni spesa, Torino stanzia altri 600mila euro

Oltre 600 mila euro per integrare i fondi per i buoni spesa a Torino, il cui invio è iniziato questo pomeriggio con i primi 40 mila ticket da 25 euro ciascuno a 2.700 famiglie. La Giunta comunale ha infatti approvato una delibera che autorizza il prelievo di 663 mila euro dal Fondo di riserva per incrementare, in attesa di reperire ulteriori risorse, il budget per far fronte alle richieste pervenute fino a sabato. Circa 12 mila le famiglie le cui domande sono state accolte e che, entro fine settimana, riceveranno i voucher. "L'alto numero di richieste - sottolineano da Palazzo Civico - evidenzia la grave difficoltà in cui versano molte famiglie torinesi, ma per rispondere ai bisogni di beni di prima necessità le risorse a disposizione della Città non sono illimitate. Pertanto risultano quanto mai importanti la solidarietà, la generosità e le donazioni di chiunque abbia la possibilità di contribuire con un aiuto concreto, dalle grandi realtà ai singoli cittadini". A questo proposito è attiva la rete Torino Solidale e la Città ha anche aperto un conto corrente per raccogliere donazioni.