Coronavirus: Forze dell'ordine a Cirio, tamponi per tutti

La Regione Piemonte valuti "immediatamente" la possibilità di procedere con i tamponi su tutti gli operatori delle forze dell'ordine e dei vigili del Fuoco. E' la richiesta che una rete di sigle sindacali (Siap, Sap, Siulp, Sappe, Fns-Cisl, Conapo e Unarma) rivolge per lettera al governatore Alberto Cirio. La soluzione è da estendere anche gli asintomatici "atteso - si legge - l'alto rischio di contagio e di trasmissibilità derivante dal proprio operato lavorativo che, ora più che mai, appare essenziale per il nostro Paese". "Uno dei problemi cruciali per tutti gli operatori di Pubblica Sicurezza - osservano i firmatari del documento - è la grave carenza di mascherine, una problematica volta a compromettere la capacità di rispondere all'epidemia di coronavirus. Il concetto di ricorrere ai tamponi garantirebbe la salute di tutti gli operatori di Polizia e dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico, dei cittadini ed anche della popolazione ristretta all'interno dei penitenziari, un diritto insindacabile che non può essere derogato".