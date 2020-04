Coronavirus: Piemonte, pronti posti letto strutture private

L'Arpa del Piemonte ha certificato 17 strutture sanitarie private che ospiteranno 589 pazienti affetti da Coronavirus. L'operazione è stata condotta in collaborazione con le Commissioni di Vigilanza di diverse Asl. I centri dove saranno accolti i malati sono nelle provincie di Novara, Verbania, Alessandria, Torino e Biella. "Avevamo chiesto ad Arpa - spiega l'assessore regionale Matteo Marnati - di aiutarci a individuare aree idonee ad ospitare malati di Coronavirus in strutture private. Con questa certificazione il sistema sanitario piemontese può contare su quasi 600 posti letto in più. La velocità in queste circostanze è fondamentale, e Arpa ha dato prova di efficienza e rapidità". "Arpa Piemonte - ha aggiunto il direttore, Angelo Robotto - ha fatto le verifiche necessarie affinché le strutture individuate rispondessero a requisiti coerenti con l'autorizzazione e l'accreditamento. Un lavoro impegnativo, reso possibile anche grazie alla riconversione, in occasione dell'emergenza, di personale in possesso di professionalità diverse dell'Agenzia, che ha portato in 20 giorni alla verifica di 17 strutture. Complessivamente ci saranno 31 posti letto di terapia intensiva, 38 di terapia sub-intensiva e 520 per degenza dei positivi".