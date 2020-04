Appendino, da Ricca atteggiamento inaccettabile

"Sono rimasta dispiaciuta di come un nostro collega, nonché assessore regionale alla Sicurezza abbia diffuso falsità della peggior specie sui social, offendendo il corpo della polizia municipale e spargendo allarmismo. Un atteggiamento inaccettabile da parte di chi dovrebbe rappresentare le istituzioni". Così, nelle comunicazioni al Consiglio comunale sulla gestione dei vigili urbani durante l'emergenza Coronavirus, la sindaca Chiara Appendino è tornata sulla polemica sollevata dal capogruppo della Lega in Sala Rossa e assessore regionale Fabrizio Ricca. "La prima falsità - ha detto Appendino - sono i numeri perché la polizia municipale ha mille 750 unità non mille 400, così come è falso che la metà sia in ferie. La percentuale - ha precisato - è del 21% a rotazione, pronti a rientrare in caso di necessità, e per arrivare al fantasioso 50% di cui ha parlato Ricca si mettono insieme agenti in ferie e personale in smart working, modalità incentivata anche dalla Regione. Un insulto - ha attaccato Appendino -, un pessimo messaggio ai cittadini, a tutti i dipendenti della polizia municipale e ai lavoratori in generale. Il tema che preoccupa, e non dipende da noi, è quello dei tamponi e delle mascherine idonee, che non è ancora stato risolto". "Molti documenti provano che noi abbiamo ragione e lei torto - ha ribattuto Ricca - e comunque basta fare un giro in città per vedere che gli agenti di polizia locale sono pochissimi e che questo comporta meno controlli e un minor rispetto delle ordinanze di sicurezza fatte per evitare nuovi contagi".